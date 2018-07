Asturias honra a la Virgen del Carmen

Acudieron numerosos fieles a seguir la ceremonia. Acudió el coro de la iglesia a dar alegría al evento. Y no faltó un calor “de la virgen” que tuvo su primera víctima coincidiendo con el inicio de la misa. Un buen hombre que estaba siguiendo la ceremonia requirió la presencia de Protección Civil y tuvo que ser evacuado en ambulancia al centro de salud.

Mientras tanto, a la sombra, a punto estuvo de dar un susto un viejo conocido: el micrófono abierto. Las instrucciones entre los cooficiantes salían por los altavoces hasta que los organizadores, a la carrera, acudieron a avisar. Un simple susto. Amén.

Lo más emotivo llegó con la procesión por el Cantábrico. Llevada hasta el mar, la imagen subió a la embarcación presta a llegar a la isla a la que da nombre. Ella y otras 26 personas. Un número como otro cualquiera, pero que trajo polémica. Porque al llegar a 26 pasajeros, se cortó la entrada y quienes quedaron en tierra no lo hicieron muy a gusto. Protección Civil quiso poner calma religiosa, pero estas cosas pasan una vez al año y… Otra vez será. No faltaron las autoridades civiles ni religiosas. No faltó Mercedes Fernández, presidenta del PP, que prefirió buscar refugio en la Virgen del Carmen y no en Santa María.