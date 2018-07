Es el caso de la familia Rodríguez-Quevedo, unos vallisoletanos que se han encontrado con la lluvia y un cielo encapotado. Rebeca, la madre, tiene claro que, por ahora, su única solución es “jorobarnos”; mientras, Doroteo, su marido,señala que eligieron el destino “con mucho tiempo”por lo que no sabían con qué se iban a encontrar. El lugar seleccionado contrasta frontalmente con Cádiz, ciudad en la que suelen veranear, y que han cambiado por que “hacía mucho que no veníamos al norte”, aclara. “Si lo sabemos no venimos”, afirma Doroteo Rodríguez. Además, se lamenta en un banco de la playa de Poniente, un lugar que no han podido pisar mucho: “Un día nos hemos bañado”, puntualiza Rodríguez. El plan alternativo, visitar Cudillero y Lastres, también está pendiente de lo que marque el cielo.

Alberto Martínez es un joven leonés que ha llegado a Gijón para visitar a Noelia Alfonso, una leonesa residente en Asturias. Visita “okupa”, tal como ellos mismos señalan, mientras caminan destino al Talasoponiente para “hacer el circuito de aguas”. Agua por iniciativa propia, al menos, y no por unos caprichos meteorológicos que obligan a abrir el paraguas. La cara de tristeza por la lluvia y el viento la comparten con los Rodríguez-Quevedo.