Jorcano, el gijonés que imprime piel humana en 3D: “Hay 20.000 millones en juego”

Es una impresora muy singular, casi única en el mundo. No tiene tinta, sino células humanas, o sea, biotinta. No tiene cartuchos de tinta, sino jeringas con material biológico: biocartuchos. No imprime en dos dimensiones, a lo largo y a lo ancho, sino en tres: también a lo alto. Es una bioimpresora en tres dimensiones, y lo que imprime es piel humana.

El científico gijonés José Luis Jorcano es el principal artífice del diseño de una de las primeras impresoras de piel humana en 3D del mundo. El primer prototipo fue presentado a principios del año pasado. Ahora, tras unos meses de intenso trabajo, ya está lista una actualización del equipo que permite que la piel que genera se parezca mucho más a la piel real. “Puede haber, como mucho, otros dos modelos, uno en Francia y otro en Estados Unidos, y hasta la fecha no parece que hayan llegado demasiado lejos”, explicó el profesor Jorcano a LA NUEVA ESPAÑA anteayer viernes, en el transcurso de una visita de este periódico al Laboratorio de Bioingeniería de la Universidad Carlos III, en el campus de Leganés (Comunidad de Madrid).

La impresora de piel y sus posteriores desarrollos se disponen a abrirse paso en un terreno en el que conviven el altruismo y el negocio. El tejido que produzca este ingenio “puede ser trasplantado a pacientes”, señala Jorcano como aplicación médica. Y también puede ser utilizado desde el punto de vista empresarial en el testeo de productos químicos, cosméticos o farmacéuticas, ya que la piel “es generada en cantidades, tiempos y precios perfectamente compatibles para estos usos”, añade el experto gijonés.