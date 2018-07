La sopa de plástico que mata a los albatros y llega hasta el plato de pescado en la mesa

El drama de los albatros, contado con cercanía, con emoción, incluso con cierto misticismo, es un modo eficaz de comunicar el problema de la contaminación por plásticos y de sensibilizar acerca de sus consecuencias. Las pardelas paticlaras que anidan en Australia y Nueva Zelanda se ven afectadas de un modo similar (el 90 por ciento de los pollos ingiere plásticos) y también las que habitan en el Mediterráneo, incluida la pardela balear, en peligro crítico de extinción.

El gran problema del plástico es que está en todos lados, en el océano y en tierra, desde las grandes profundidades marinas hasta el Ártico. Y la peor parte no son las espectaculares e impactantes “islas de plástico” de las grandes zonas de convergencia de corrientes (la del Pacífico Norte, la primera que se descubrió, en 1988, tiene una superficie estimada superior al millón de kilómetros cuadrados), sino lo menos evidente, las diminutas partículas resultado de la degradación de estos residuos, los microplásticos. Y estos aún se ven y pueden rastrearse, pero tal vez el largo ciclo de descomposición de este material (entre 450 años y un horizonte no cuantificado) haya generado ya corpúsculos aún menores, nanoplásticos, invisibles y que no somos capaces de detectar, y, aún peor, que pueden a incorporarse a los tejidos. Los microplásticos se infiltran en las redes alimentarias, se almacenan en el sistema digestivo de los peces y terminan en el plato de pescado en nuestra mesa, pero no los ingerimos porque solo comemos el músculo. Los nanoplásticos sí plantearían ese riesgo.