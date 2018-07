Leonor: se presenta la Princesa más real

Alfonso XIII, el duque de Montpensier, su padre, Felipe VI, y seguro que también su abuelo Juan Carlos I pasarán por la retina de la niña, ya preadolescente y que además -ahí sí que la historia nos presenta un hito- lleva en el código genético identidad asturiana por línea materna y es la primera heredera al trono español con esa peculiaridad. Es probable que esa mitad suya e irrenunciable la haga mirar con cariño hacia Sardéu y Oviedo y la haga pensar en su bisabuela Menchu Álvarez del Valle, la matriarca que inculcó en su madre el amor por el periodismo. Historias muy variadas convergen en esta Princesa rubia y de ojos azules que pasa en la actualidad su primer verano fuera de España, en un campamento en Estados Unidos. El objetivo es perfeccionar el inglés, pero también forjar un espíritu recio y disciplinado, a prueba de “nuevos tiempos”. Y es que Leonor de Borbón simboliza un futuro, siempre incierto, marcado por cambios y novedades. Vive en un palacio, pero no en una burbuja. Habrá quien no le haga el “plongeon” al pasar, otros criticarán su papel. Ser princesa en el siglo XXI significa ponerse a prueba a diario. Leonor no podrá dejarse llevar por la pasividad o la complacencia. Y eso ya lo sabe