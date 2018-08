¿Qué le pasa a la universidad española? Los rectores analizan el estado de la institución académica

Los datos que manejan en la Nebrija es que más del 33% de los másteres se cursan en las privadas y solo el 15% de los grados. “Los másteres tienen que estar programados con idea de que son perecederos”, advierte Vázquez. “Asumir que un grado tiene que tener por sistema un máster detrás me parece que no tiene sentido”, opina Zulima Fernández. La réplica de García Granda es inmediata: “El grado da una formación pero hay pocos que abran las puertas al empleo”. “Hay que romper con la lógica de que si no trabajas en lo que has estudiado eres un fracasado”, continúa Fernández. Atraer talento sí, pero también evitar que malogre el de casa por falta de oportunidades. Lo ilustra otra estadística de Villa Cellino: “Solo el 30% de los titulados asturianos encuentra trabajo en la región”. Conviene adaptarse, además, dicen los rectores, a las nuevas formas de aprendizaje. “La memoria ha desaparecido entre los profesores, que ponen un PowerPoint y lo leen”, señala López Arranz. “Quizá hay ahora menos implicación. Hay un sistema funcionarial y desde esa posición son incapaces de motivar”, afirma rotundo Gotor. Pero también funcionan otros estímulos: “No hay un alumno que lea el periódico. Se informan por televisión o Twitter. Se ve en la política, falta complejidad. Todo se ha simplificado a lemas”, lamenta Vázquez.