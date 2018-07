Siete claves para escanciar el culín perfecto

De adolescente, con apenas 15 años, le picó el gusanillo de escanciar, y desde entonces no ha parado, proclamándose tres veces campeón de Asturias y vencedor de la última edición del concurso de escanciadores de Nava. “Mi primo fue el que me enseñó. Me fue puliendo hasta convertirme en lo que soy ahora”, explica. El joven Ondó practicaba con el zumo fermentado todas las tardes, cuando acababa su jornada escolar. Al cumplir los 16 años, comenzó a trabajar en sidrerías durante los veranos, hasta que finalmente decidió presentarse a su primer concurso. “Me apunté al de Pola de Laviana, donde yo vivía. Gané varios años seguidos y decidí lanzarme a por la categoría general del campeonato de Asturias. Al final, de ocho veces que he concursado, he ganado en tres y ahora voy líder, así que espero que sea la cuarta”, comenta Ondó.