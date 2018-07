“Se está muy bien, pero hace un poco de calor”, corroboran también Sonia Báez y Verónica López. Recién trasladadas a Gijón como nueva residencia, las segovianas encuentran el festival “fenomenal”. “Nunca habíamos visto algo así, la experiencia es muy bonita. Los fuegos artificiales de anoche me parecieron increíbles”, cuenta Báez.

Marian Castaño, de Oviedo, y Nuria Álvarez, de Lugones, presenciaron por primera vez a las aeronaves sobrevolando la playa. Tanto, que ya forma parte de su agenda para el año que viene: “Vendré si puedo. A primera hora estoy aquí, a no ser que llueva o algo así”, garantiza Castaño.

Desde Laviana, Mirek Gluszek y Ana Díaz nunca habían podido acudir, “cuando no trabajaba uno, trabajaba el otro”, pero esta vez no se lo han perdido: “No habíamos visto nada igual; si podemos, repetiremos”.

Espectadoras de cada edición del festival, “a no ser que nos pille de vacaciones o algo así”, son Cristina Alonso y Pili Sueiras, que encuentran una diferencia en el espectáculo desde su lugar privilegiado en el cerro de Santa Catalina: “Antes había aquí delante una emisora de radio que te explicaba qué patrulla venía, con qué piloto y qué iban a hacer. Los que no entendemos qué categorías son o qué modelos nos enterábamos más. Supongo que ahora estará en el Muro”, cuenta Alonso. A pesar del calor y de la duración del espectáculo, aseguran que merece la pena, ya que “solo es una vez al año y siempre pilla buen tiempo”. Las gijonesas, orgullosas de la exhibición, piden que se conozca más lejos de Asturias: “Que lo promocionen, que la gente se entere fuera de aquí de este evento. A veces los hacen por Valencia y sale en el telediario (en el de TVE de las 15.00 horas de ayer salió información sobre el Festival Aéreo de Gijón). Esto es una curiosidad, me gustaría que se enterasen en Cádiz o en Madrid que tenemos este espectáculo”. Un hecho que parece que cada vez cumple más con esta petición de Alonso es el aumento de los espectadores, “cada vez viene más gente”, afirma.