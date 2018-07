Pablo Alborán, el cantautor malagueño que ha conquistado con sus letras y melodías los corazones de media España, vuelve a Asturias, donde sus actuaciones se cuentan por llenos. El festival Gijón Life acogerá el 27 de julio, a las 22.00 horas, el recital de este artista que ha superado, a falta de diez días, las 5.000 entradas vendidas en su única cita veraniega en esta región.

–De niño, ¿cómo descubrió que le gustaba la música?

–Siempre he escuchado a mi padre tocando la guitarra en las fiestas con sus amigos. Además, mi hermano mayor siempre se encerraba por las noches en nuestra habitación a tocar la guitarra mientras yo dormía. Creo que ese tipo de cosas provocaron algo en mí. Mas tarde empecé a aporrear el piano que teníamos en casa y mi madre me dijo que si esa era mi pasión, debía estudiarla.

–¿Cómo vivió las primeras veces que se subió a un escenario?

–Supe que ésta era mi pasión porque me daba igual si había escenario o no. Me gusta la música, hay algo en ella que ni siquiera sé explicar, como una especie de necesidad. Supongo que es lo que hace que uno no pare de crear, de escuchar todo tipo de música, de rodearse de músicos e investigar.

–Se dio a conocer cuando tenía 21 años. ¿Es abrumadora la fama tan repentina a esa edad?

–De los 21 a los 23 años mi vida fue un maratón descomunal. La agenda llena, ningún domingo libre€ No tenía tiempo para pensar demasiado, ni siquiera en la fama. Solo quería dar la talla.

–¿A qué artistas agradece el lugar que ocupa ahora en el mundo de la música?

–Diana Navarro fue la primera que me dio la oportunidad de cantar con ella en un escenario. Estrella Morente cantó conmigo en mi primer disco, que para mí significó mucho. Y, desde luego, todas mis influencias: Paco de Lucía, Vicente Amigo en el flamenco, Antonio Vega, y en el jazz, Pablo Seoane.