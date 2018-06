iDental: El mayor escándalo sanitario bucodental de la historia

Jovino Garcia

6.700 euros pagados de antemano y la boca igual de mal

Jovino García, vecino de Gijón de 56 años, no recurrió a una entidad financiera para costear su tratamiento en iDental, pero sí tirar de todo lo que tenía y pagar. Lo hizo el 16 de marzo de 2018: el día 13 de este mes la clínica de Tremañes cerró y él tiene sus dientes prácticamente igual de mal. “Me hicieron una limpieza y me sacaron dos muelas que no estaban en el contrato, pero dijeron que me lo hacían gratis”, asegura. Pagó todo de golpe porque “me descontaban un 10% más”. En total, 6.719,40 euros. ¿Podrá recuperarlo? “Espero que sí. Ese dinero no me sobraba, precisamente. Ahora no tengo nada. Bueno, sí: números rojos y un pufo”, afirma compungido. Se siente “estafado”. Su última cita fue el 8 de este mes: “Me dijeron que no me iban a hacer nada más hasta tener las medidas para mi dentadura provisional”.