“Fuenteovejuna” ya vela armas en el Campoamor

Almuzara no se resiste y graba un vídeo. Es la primera vez en la Ópera de Oviedo, y ésta será la temporada número 71, que el autor del libreto está presente en los ensayos. El poeta ovetense no interviene, no da instrucciones ni al coro, ni a la directora ni al pianista. Él ha hecho su trabajo, escribir un “libreto magnífico”, según opinión general de quienes han tenido la ocasión de leerlo. Ahora toca que sean los profesionales del canto los que pongan voz a su texto. Sigue el ensayo desde una mesa junto a su esposa, va leyendo la partitura y sus manos marcan los compases mientras con voz queda se va cantando a sí mismo lo que ha salido de su puño y letra y de los de Lope de Vega. Sus gestos denotan satisfacción, mucha más de la que probablemente se esperaba. Se emociona al ver cómo el coro ha hecho suya la obra para convertirla en algo tremendamente emocionante.

El próximo mes de agosto se sumarán a los ensayos el autor de la partitura, Jorge Muñiz, y el director de escena, Miguel del Arco. Será algo histórico, el compositor y el libretista asistiendo al nacimiento de su criatura. Muñiz no estará dirigiendo a la OSPA en el foso del Campoamor, la batuta la llevará el maestro catalán Santiago Serrate.