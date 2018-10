Oviedo, arte en femenino

Cuenta Alicia Bango que hace 25 años era corriente que alguien reparara en alguna de sus obras, que se interesase en comprarla y que desistiese al saber que el autor era una mujer. Las mujeres pintaban poco en el mundo del arte pero ahora, como en otros campos, eso está cambiando. Basta darse una vuelta por la Feria de Arte Contemporáneo de Oviedo, ArteOviedo, este fin de semana para comprobar que hombres y mujeres aún no están a la par en eso de la creatividad, pero van camino de ello. No solo porque la Fundación Municipal de Cultura, que organiza esta gran reunión anual del arte asturiano, haya incluido en sus bases la recomendación de mantener cierta paridad entre los artistas de uno y otro sexo, sino porque en los últimos años esa es la evolución natural del mercado. Entre los 48 artistas que exponen su obra en la antigua plaza del pescado de Trascorrales, sede de la feria de arte durante estos días, hay 17 mujeres. Diez de las 17 galerías representadas están dirigidas por una mujer. En la dirección de la Escuela de Arte de Oviedo, que también tienen un “stand”, está desde hace unos meses una mujer, Laura Gutiérrez. Y una de las primeras acciones artísticas llevadas a cabo, el mismo día de la apertura y firmada por Susana Villanueva, tenía carácter reivindicativo, en defensa de una relectura de la historia del arte en la que las mujeres no sean solo objetos de contemplación. Villanueva explica que el tema de su intervención es “la presencia femenina en el arte, la ausencia más bien”.