Echar a correr por vacaciones

En vacaciones siempre se tiende a relajar los hábitos y a abusar de aquellas cosas (helados, dulces, fritos?) que a lo largo del año marcamos en rojo. Pues no debería ser así. El cambio de hábitos debe ser sólo para comer alimentos de temporada. “En realidad, no se debería cambiar mucho, excepto en lo referente a la estacionalidad, ya que debemos utilizar los productos más abundantes en la estación o modificar su preparación. Por ejemplo, en vez de un cocido, añadir legumbres a la ensalada”, explica el doctor. Consejos: “Ha de comerse variado, abundante en verduras, frutas y legumbres, carbohidratos integrales, pescado, no abusar de carne roja, evitar alimentos procesados, tomar lácteos fermentados y no olvidarse de los frutos secos”. Más consejos: “Usar menos procesos que apliquen elevadas temperaturas, menos fritos y sal, aceite de oliva crudo…”. Una comida, por ejemplo, sería ensalada con diferentes tipos de lechuga y legumbre con aceite de oliva, y paella de arroz integral con pescado y fruta.