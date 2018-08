La semana que pasé junto a un asistente digital para el hogar

Tras el éxito con Spotify me animo con_Netflix. Error. Sin Chromecast, el aparato de Google para conectarse a la televisión, no funciona. El único dispositivo inteligente del mi casa, aparte del móvil, no responde a las órdenes del cerebro de los hogares domóticos del futuro. No tengo un termostato Nest para regular la calefacción, ni bombillas inteligentes, ni la aspiradora Roomba.

Segundo error: sin una casa conectada, no hay juego.

Vuelvo a las preguntas y pruebo el sistema de geolocalización. Pregunto a mi aparato “¿Cuánto tardo en llegar a Viavélez?”. La respuesta es precisa. Lo comprobé al día siguiente cuando visité esta localidad del occidente asturiano.