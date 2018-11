Red Dead Redemption 2: Así es jugar al mejor videojuego de la historia

Sirven esas primeras escenas para empezar a darse cuenta del calibre de la empresa. El paisaje. Los rostros. Los movimientos. La minuciosidad que acampa a sus anchas en las rachas climáticas. El vigor de una banda sonora inagotable. La llegada a un pueblo minero abandonado aumenta la sensación de estar ante algo diferente que invita a tomarse las cosas con calma y apreciar cada detalle. Impacientes, abstenerse. Aquí no hay viajes rápidos ni la acción se desboca a cada paso. Hay historia e historias, largas cabalgadas y mucha cháchara, personajes de todo tipo con los que hablar de lo divino y lo inhumano, fauna a la que puedes acariciar o que te puede devorar, animales que despellejar y enemigos a los que tirotear con sistemas de disparo que ralentizan el impacto al tiempo que aceleran los movimientos de disparo.

Dos monedas en los ojos de un difunto. Primera baja de un grupo salvaje al borde de la desaparición. Bienvenidos, John Marston, Arthur Morgan, Javier Escuella, Dutch van der Linde. Sabemos lo que pasará con vosotros dentro de unos años, pero ahora las cosas son bien distintas. Aún no os lleváis a matar._Incluso hay respeto, afecto, confianza. Poco a poco, la historia os pondrá en su sitio. Diálogos cortantes como un cuchillo de caza (lo usaremos a menudo para despellejar animales que nos darán pieles o comida, pero mejor cámbialo por el arco cuando te enfrentes a un caimán) y aires de tutorial rápido para hacernos con los controles y empezar a conocer algunas de las novedades (por ejemplo, adiós a los tiempos de carga pesada). Y cuando tomamos el mando ya no hay marcha atrás. Nos movemos con dificultad por el paisaje nevado, el sonido es extraordinario y si chocas con un árbol prepárate para que te caiga encima la nieve de las ramas. El mapa viene en tu ayuda, pero no hay que encapricharse demasiado con el paseo a caballo porque el gatillo reclama su cuota de participación. Pronto, pronto: llegamos a una casa donde parece que hay una fiesta. La hay, pero la disfrutan unos canallas a los que hay que dar pasaporte sin contemplaciones (el sistema de autoapuntado facilita las fosas, quizá demasiado a veces). Cuidado con el nivel de salud que aparece en la esquina inferior izquierda. Y no olvides atar tu caballo porque si oye disparos quizá se largue. Y si se larga se lleva parte de tu armamento y demás posesiones. Muy listos estos caballos. Tienes que cuidarlos si quieres que aumente la afinidad. Limpiarlos, acariciarlos, protegerlos. Son muy sensibles, y si te fijas en sus testículos verás que se encogen cuando pasan frío. Que descansen, que coman para estar en perfectas condiciones. O se desmayarán cuando más los necesites. Igual que tú. ¿Sabes que si no duermes lo suficiente tus reflejos se volverán lentos y que si no te bañas con frecuencia tu presencia pestilente te traerá problemas con la gente y los bichos? Ah, y si te pasas con la comida y engordas, prepárate a pasarlas canutas cuando necesites agilidad.