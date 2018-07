Así se vive en un barrio viejo

En la plaza de la Corrada por las tardes hay postureo hipster entre algunos antiguos miembros del “Xixon Sound”, pero ahora es por la mañana en la calle que lleva al edificio que se derrumbó el lunes pasado. Ante unas casas asturianas de dos plantas, Tino está dando su paseo con el andador, mientras su mujer lo vigila sentada ante la puerta.

Tino es un allerano con mirada de guasa que, antes de saludar, cuenta el colmo del calvo (coger el tren por los pelos). Su mujer y él vienen de Turón porque él enfermó. Su hija psicóloga vive en Gijón. “Es buena y lo arregla y lo afeita”, dice su mujer. Los dos se asustaron mucho cuando cayó la casa. “Fue un ruido enorme y un temblor de tierra”.

En el lado contrario de las casas que amenazan ruina están las que tienen obras de rehabilitación y un piso sobre el que pesa la leyenda del millón de euros. Fue realizado con materiales de lujo y las penúltimas tecnologías, tiene 130 metros y vistas a toda la bahía de San Lorenzo.

No hable a Ana Morán de los inconvenientes de Cimavilla, que no tiene un cajero automático, ni hay un médico hasta la puerta de la Villa, que por algunas aceras no cabe un cochecito de bebé, que para tomar el primer autobús hace falta andar 10 minutos y que para hacer la compra grande hay que salir del bario hasta el Masymas. “Somos un barrio pequeño y no lo podemos tener todo a la puerta de casa”. Del aparcamiento hay menos quejas desde que construyeron uno en la parte más alta y le dieron un frente metálico que lo hace parecer una escultura horizontal.

Inconvenientes, sí, y más de un drama detrás de las fachadas, pero a cambio aún hay gente que pesca chipirón, callejones con nombres tan sugestivos como el “de las Fieras”, escaleras pinceladas con verdín para lances a espada de Alatriste, paredes con erosión de Nordeste y salitre y un suelo de adoquín que no hace falta levantar para encontrar la playa porque cuesta menos trabajo ir andando hasta la escalera dos.