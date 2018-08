El Camino que se abre a la vida

“Hay una historia que no sé si será buena o mala, pero es mi historia. Hace cuatro años murió mi padre; yo tenía 27 años y por vez primera me asomé al abismo. Nunca fuimos un padre y una hija de mucho beso y abrazo, pero sí de cierta complicidad. Llevaba tiempo enfermo, en casa habíamos asumido que el final estaba cerca, pero su muerte me pilló lejos, estudiando en Madrid, y de improviso porque hay cosas que una no acaba de esperar del todo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que había quedado por decir, de las conversaciones que se habían ido al limbo… Hago el camino sola. O con él, de su mano como cuando me llevaba al colegio. Y todas aquellas conversaciones que nunca hemos podido tener salen al exterior ahora”.

Entre Borres (Tineo) y Berducedo (Allande) se abren dos posibilidades de ruta. Una de ellas tiene fama de dura y de infinitamente hermosa. Es la etapa de Los Hospitales, que atraviesa el puerto de El Palo. Laura nació en Pamplona, creció en Bilbao, y vive desde hace unos años en Madrid. La historia anterior, contada en primera persona y verbalizada en medio de ese paisaje abrumador del occidente asturiano, contesta a un porqué. El Camino como vía de escape.