Son jóvenes, guapos y quieren liderar una segunda Transición

¿Aparte de la edad en el DNI aportan ideas frescas o nuevas respecto a los Rajoy, Aznar, Anguita o González? El periodista Julio Somoano piensa que “aportan la actualización de las ideas de sus partidos en un país que cambia a gran velocidad. Sin entender las claves de los nuevos tiempos, donde la comunicación forma parte de la gestión, es ya hoy imposible hacer política”.

El escritor Rafael Reig es más tajante con la edad: “Hay tontos de todas las edades, no es una circunstancia importante. Como todo el mundo sabe, la juventud se pasa con el tiempo, y no agravante ni atenuante”. Somoano no ve comparación posible entre Sánchez y Felipe: “De momento, no. Su llegada a la presidencia del Gobierno ha sido muy diferente y hoy los logros de Felipe, estadista con prestigio mundial, los reconocen incluso sus opositores. Aun así, es injusto comparar esas dos figuras cuando una ya ha terminado una larga carrera y el otro acaba de entrar en La Moncloa”. Reig ve obvio que Sánchez no ha llegado al poder por una mayoría absoluta de votos: “En la ilusión que ha provocado el desalojo de una derecha patosa, carroñera, corrupta, soberbia, despiadada y meapilas sí se les puede comparar”. Y el politólogo Daniel Guerra apunta que los nuevos líderes “aportan menos ideas. Y la mayoría de ellas han de ser más concretas y referidas a nuevos fenómenos sociales que no se presentaban hace veinte o treinta años. El político de hoy tiene que tener respuestas para cuestiones más específicas que afectan a la población o a diversos colectivos, y debe tirar menos de catecismos ideológicos que cada vez son más inútiles. Este es uno de los patrones del nuevo político”. Sobre la similitud entre Sánchez y González, no duda: “Sánchez va a hacer lo que pueda, pero no va a tener la relevancia de Felipe González ni con doscientos programas de Calleja”.