“Si te dan largas no seas cansino”: manual feminista del “ligoteo saludable”

Para evitar ligues insanos, en Avilés dos movimientos feministas –la Plataforma “Avilés libre de agresiones sexistas” y Les Rudes– impartirán el lunes 20 a las 18.30 horas un teatro foro con el fin de mostrar que hay maneras y maneras de coquetear en igualdad de condiciones. El sexo de la pareja no importa. El respeto debe ser primordial tanto en una pareja convencional como en una relación no heteronormativa. “Entrar a dos chicas que están juntas, decirles el morbo que te da, es una forma de agresión lesbófoba”, subrayan las avilesinas Lucía Rodríguez, Marta Pérez y Clara Lozano, que esperan que participe cuanta más gente mejor en la actividad. Y de cualquier década. Porque ya se sabe que esto del amor no entiende de edad.

El viernes, además, habrá pasacalles (19.00 horas) y el miércoles se ofrecerán consejos útiles para quitarse de encima, por ejemplo, un ligue poco saludable. Esta última actividad se desarrollará en el parque de Ferrera. “Porque ligar no es que te agobien, que te insistan, no es pensar en que cuantas más veces lo diga, cuanto más me acerque, voy a conseguir ligármela. Porque hay gente que no acepta un no. Y es tan fácil como ésto”, concluyen.