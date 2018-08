No hay dos tipos de orgasmos: Una de las mentiras más extendidas, y en este caso ha tenido mucho que ver Freud, que aseguró que las mujeres que no llegaban al orgasmo vaginal no eran maduras, ya la han desmontado los médicos y sexólogos. Sólo hay un tipo de orgasmo, cuya intensidad dependerá de cada cuerpo, pero que siempre se logra al estimular el clítoris y cuando éste está excitado manda la señal a nuestro cerebro y se produce el clímax.

El orgasmo no es obligatorio. Es una opción, hay mujeres que disfrutan de las relaciones sexuales sin llegar al orgasmo, pero el cerebro influye mucho a la hora de llegar al clímax. Hay que aprender a relajarse y “conocer nuestro propio cuerpo y dejar las vergüenzas de lado con nuestra pareja”, asegura Sara Rodríguez.

Es un ejercicio aeróbico. Sí, sí, lo es. Al llegar al orgasmo las mujeres fortalecen su suelo pélvico, muy importante ya que después de dar a luz y con los años esta musculatura se va relajando y en muchas ocasiones es necesario trabajar la zona con ejercicios hipopresivos para evitar, por ejemplo, la incontinencia urinaria.