Roca Rey y Diego Ventura, con nombre propio

– ¿Confiaba mucho en El Freixo?

-Había cuatro toros hermanos de padre de “Orgullito”, el toro que indultó “El Juli” en Sevilla este año, de Garcigrande. Julian escogió la corrida hace dos años con la mayor ilusión del mundo para debutar en Gijón y la suerte no nos acompañó.

– ¿Es difícil ser ganadero?

-Eso mismo decía “El Juli” el miércoles por la noche, cuando hablaba con él. Ser figura del toreo es casi un milagro, pero ser ganadero es casi imposible. Julián estaba apenado porque lo mismo que se exige a sí mismo se lo exige a sus toros. No obstante, hemos salvado mucho lastre de las caídas, ninguno se ha protestado por falta de fuerza.

– ¿Se podría subir el nivel de presentación del toro?

-Cuesta mucho, lo primero por las figuras y también por la economía, porque Gijón es una de las plazas más baratas de España. Han salido corridas mejor presentadas como Charro de Llen, pero las figuras también mandan y no puedo negar que es el tipo de toros que ellos demandan.

– ¿Ha funcionado la taquilla?

-Ha habido tres entradas buenas, los días 11, 14 y la corrida de rejones, que se ha consolidado. Gracias el obsequio que hacemos al abonado la novillada tuvo magnifico aspecto. Me preocupa dar con el quid del día de Begoña. No sé si es por la noche de los Fuegos y toda la semana de toros que igual al público se le hace cuesta arriba acudir el día 15. Habrá que darle vueltas para el futuro porque no sé cuál es el motivo. Es el lastre que me queda de la feria.