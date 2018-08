Oskar Proy: un corazón asturliano

“Me han pasado tantas cosas buenas en Asturias, que no me siento merecedor de todo ello. Encontré mucho amor, mucho apoyo, gente que enseguida te abraza, te dan la mano, te hablan como si te conocieran de siempre. Me hace feliz pensar que se han emocionado con lo que canto porque eso es lo que quiero, emocionar, llegar al corazón de quien me escucha”, afirma.

Padre e hijo también disfrutaron del paisaje y de la gastronomía. “La fabada me gustó mucho pero también el cachopo y los pescados. La sidra está rica, pero muy distinta a la de mi país”, decía Proy. También rindieron homenaje a la Santina, visitaron los lagos de Covadonga; Cangas de Onís, disfrutaron de Gijón; bajaron el Sella y de la mano de LA NUEVA ESPAÑA, que hasta allí les llevó, se asomaron un poco al Occidente donde padre e hijo quedaron “prendados” de las vistas desde los acantilados en Oviñana así como del puerto de Cudillero. En Oviedo, y el mismo día, se acercaron a ver el Prerrománico en el Monte Naranco.

Jugando con la cercanía de las palabras de Asturias y Australia, bien podríamos decir que el de Oskar Proy es un corazón “asturliano” en toda regla. Que no es poco. Buen viaje y hasta la vuelta.