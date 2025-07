Espectaculares datos de los alumnos del San Fernando en la PAU. El 100 por ciento de los 76 alumnos de 2º d e Bachillerato que se presentaron a la prueba de acceso a la universidad lograron el aprobado. Y no solo eso, más de la mitad superaron el notable en su nota media.

El muestrario de lo incautado en los últimos años durante el 'gaokao' o selectividad china certificaba la transición de las manufacturas baratas a la potencia tecnológica que ansiaba el Gobierno. Receptores de radio camuflados en bolígrafos, gafas, relojes o cinturones y otros artilugios que no chirriarían en la filmografía de James Bond. No era arriesgado apostar por la llegada este año de la inteligencia artificial, sector al que Pekín confía su economía futura, y útil por igual para los que engañan y los que intentan evitarlo.

Licenciado en Química y Periodismo, Carlos Elías es periodista y catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor visitante en Harvard y en la London School of Economics, ha sido corrector de los exámenes de selectividad varios años. En uno de sus ensayos, 'Science on the ropes', analiza el impacto del 'gaokao' –la durísima prueba de acceso a la universidad en China– en los resultados económicos y tecnológicos del país.