25 de Marzo del 2020 - Francisco Lozano Sanz (Cangas de Onís)

Amanece –que es mucho–. El cielo está gris, con húmedas brumas de una mañana en tránsito hacia la primavera.

Ya he hecho la cama, desayunado, escuchado el monotema de la teletonta española... nada nuevo... El ordenador me grita: “¿Es que no vas a ...