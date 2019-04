Capítulo 63

Marcos Tamargo (Gijón, 1982) comenzó a dedicarse por completo al arte una vez terminados sus estudios de Empresariales. En 2007 marchó a Nueva York e ingresó en The Art Students League y estudió en The School of Visual Arts. Allí empezó a trazar su voz pictórica, que define como abstracción figurativa y pintura matérica. Sus trabajos han sido adquiridos por la Hispanic Society y Patrimonio Nacional, entre otras instituciones. Desde 2009 ha protagonizado más de una veintena de exposiciones individuales y otras tantas colectivas. Recientemente expuso en el Congreso de los Diputados un retrato de Madame Curie, dentro en una exposición sobre mujeres premio Nobel de Ciencias.